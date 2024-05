CorSport - De Laurentiis stima Gasperini per tre motivi

Napoli - Gian Piero Gasperini è un profilo molto gradito al presidente Aurelio De Laurentiis per tre ragioni spiega questa mattina il Corriere dello Sport:

"Nel 2011 il tecnico dell'Atalanta - con cui ha un contratto fino al 2025 - fu allenatore del Napoli per qualche ora prima del rinnovo di Mazzarri, nel 2019 Giuntoli andò a trovarlo a Torino al tramonto della prima stagione di Ancelotti. Gasp in questi anni si è confermato ad alti livelli. De Laurentiis apprezza il suo calcio aggressivo e offensivo, la valorizzazione dei giovani, la capacità di coinvolgere tutta la rosa. L'idea del cambio modulo, con la difesa a tre, non sarebbe un problema".