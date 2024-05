Ipotesi stagione finita per Osimhen? Terapie e palestra a Castel Volturno, sarà out sicuramente con la Fiorentina

Problemi muscolari obbligheranno Osimhen a saltare la partita di domani sera a Firenze, ultima trasferta per il Napoli nella stagione dei tormenti. La società ha comunicato che Victor si è sottoposto a terapie e ha lavorato nella palestra di Castel Volturno.

Osimhen salta la Fiorentina

Come riporta Il Mattino, Raspadori è candidato a sostituire il nigeriano contro i viola di Italiano ma è in preallarme anche Simeone. Da verificare se Osimhen potrà recuperare per l’ultima partita del suo ultimo campionato a Napoli, quella in programma contro il Lecce.