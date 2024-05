CorSport - Reazione Torino all'offerta del Napoli per Buongiorno. Spunta il piano B: è un vecchio pallino

Il Napoli aspetta una risposta dal Torino per Alessandro Buongiorno. Come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, gli azzurri hanno presentato un'offerta ufficiale, già da diverse settimane, a Cairo di 35 milioni di base fissa più 5 di bonus. Una cifra importante che però sembra non aver fatto breccia nei granata. Per questo motivo, il Napoli non ha perso di vista un vecchio pallino per la difesa già trattato lo scorso gennaio.

Offerta del Napoli per Buongiorno

