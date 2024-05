Repubblica - Per Conte servono 7 milioni più 120-150 per il mercato, De Laurentiis non è tipo da all-in

De Laurentiis vuole voltare subito pagina scegliendo il nuovo allenatore si legge stamattina su Repubblica che mette Antonio Conte in cima alla lista dei candidati. Il quotidiano evidenzia però quanto la soluzione Conte, seppur la migliore in assoluto in termini tecnici, possa essere un rischio economico per il club nell'anno in cui, per la prima volta dal 2010, non entreranno i soldi dell'Europa.

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli?

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine dell'edizione di Repubblica per quanto riguarda le cifre che De Laurentiis sarebbe praticamente costretto a spendere per l'ingaggio di Antonio Conte e soprattutto per il mercato: