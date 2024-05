CorSport - Non c'è solo il Napoli su Gudmundsson: si rischia un'asta senza precedenti

Calciomercato Napoli - Non è un mistero che Albert Gudmundsson del Genoa sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. La valutazione dell'islandese oggi è in costante crescita e la sensazione è che non basteranno più 30 milioni di euro. Come si legge sul Corriere dello Sport oltre al napoli ci sarebbero anche altri club interessati al calciatore:

"Segna in tutti i modi, Gudmundsson, sa fare tutto. Una caratteristica che non è passata inosservata: al Napoli in primis, ma anche a Inter e Juventus. Concorrenza spietata in Serie A, dove i colpi dell’islandese sono sotto gli occhi di tutti, ma anche in Premier League si sono accorti di lui".