Allegri caccia Giuntoli dal campo durante i festeggiamenti: "Fuori, fuori!" | VIDEO

Nervi tesi per Massimiliano Allegri che sembra voler scaricare tutta la tensione che ha accumulato in questi mesi dove ha rotto i rapporti con la Juventus e la dirigenza bianconera. Da mesi ormai si sa che sarà esonero per Allegri dalla Juventus a fine stagione con il club bianconero che ha già scelto Thiago Motta, una decisione presa da Giuntoli e la dirigenza.

Intanto, dopo la finale di Coppa Italia vinta, durante i festeggiamenti in campo è sembrato che proprio Allegri ha cacciato Giuntoli e il suo staff dal campo, in maniera nervosa fa segno l'allenatore verso il direttore sportivo: "Fuori, fuori!".