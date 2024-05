Centro sportivo, il Napoli prova a riaprire la trattativa per restare a Castel Volturno: spunta ipotesi riqualificazione struttura alberghiera

De Laurentiis si gira intorno, cerca un nuovo terreno per costruire il centro sportivo del Napoli. Quello che non manca sono le risorse: non solo la liquidità accantonata ma anche per la linea di credito che un club solido come il Napoli ha.

Il centro sportivo è un altro argomento delicato in casa Napoli con De Laurentiis che si guarda intorno.

Castel Volturno, si riapre la trattativa

Bagnoli? Vero, se ne parla, come riporta Il Mattino. Ma sono ancora solo progetti. Come quelli che lo vedono in giro tra Caivano, Afragola, i paesi dell’area vesuviana. Se c’è un rallentamento, è probabilmente legato a un riavvicinamento con la proprietà del centro tecnico di Castel Volturno: la famiglia Coppola ha fatto sapere di non voler rinnovare il fitto che scade a fine 2025. Ma, forse, c’è una trattativa in atto, anche per la struttura alberghiera.