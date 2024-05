Rissa Allegri-giornalista nei corridoi dell’Olimpico: “Non avete detto la verità per un anno e la sapevate tutti…”

Ultime calcio - Secondo quanto riportato da Repubblica Massimiliano Allegri, dopo quanto accaduto in campo con il suo allontanamento e il litigio con Giuntoli, dopo la vittoria della Coppa Italia, si sarebbe sfogato così verso i giornalisti nei corridoi dell’Olimpico:

“Non avete detto la verità per un anno e la sapevate tutti…” e poi sarebbe arrivato quasi alle mani con un giornalista.

Alfredo Pedullà aggiunge sul proprio profilo X:

"Tra un giornalista e un allenatore non può mai finire a pugni o quasi. Per qualsiasi tipo di critica civile e in qualsiasi caso".