Juventus-Atalanta, follia ultrà in autostrada: scontri con i bastoni, la ricostruzione

Ultime calcio - Lanci di sassi e fumogeni. Pulmini presi a calci, assediati da teppisti incappucciati e armati di bastoni. L’autostrada ancora terreno di scontro fra ultrà.

Scontri tra tifosi della Juve e dell'Atalanta

Come riporta Il Corriere della Sera, Due volte ieri pomeriggio sull’A1, nell’area di servizio «Arno» (Firenze) e in quella di sosta «San Giovanni» (Arezzo), dove un centinaio di tifosi della Juventus, alcuni dei quali appartenenti al gruppo dei «Viking», scortati dalla polizia, hanno incrociato gli ultrà dell’Atalanta, diretti a Roma come loro per assistere alla finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico. Nel primo caso insulti a distanza, qualche incontro ravvicinato, ma senza feriti, anche per la presenza in forze degli agenti. La scena si è ripetuta pochi chilometri più avanti nella piazzuola di sosta: in questo caso alcuni minivan dei tifosi bergamaschi sono stati circondati da rivali juventini a volto coperto: lo scontro si è spostato anche sulla carreggiata sud dell’autostrada. All’arrivo della polizia i contendenti si erano già dileguati ma potrebbero essere identificati con le immagini delle telecamere di vigilanza e i video postati sui social.