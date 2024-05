Nuovo stadio, è tutto fermo: non c'è neanche un piano B alla ristrutturazione del Maradona

In casa Napoli si resta perplessi davanti al silenzio che è tornato a regnare sulla vicenda dello stadio: dopo lo scalpore iniziale per i lavori da fare nella vecchia area Italsider per uno stadio nuovo, non pare esserci un piano B alla ristrutturazione dello stadio Maradona, che resta bene inalienabile del Comune di Napoli.

Nessuna novità sullo stadio

Come riporta Il Mattino, nonostante i tentativi di rilevarlo da parte della società azzurra. Non c’è traccia neanche di veri investimenti di un certo spessore nel calcio femminile, unica tra le big di serie A a non avere una propria squadra ma una formazione “satellite”.