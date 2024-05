Sky svela - Ecco il primo grande acquisto della prossima stagione

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è pronto a dare il via alla rivoluzione di mercato per la SSC Napoli. Ecco quanto riportato dalla redazione di Sky Sport in merito ad Albert Gudmundsson:



"Il Napoli ha puntato il primo grande acquisto per la prossima stagione: si tratta di Albert Gudmundsson del Genoa. Una vera e propria sorpresa di questa annata, tutte le grandi del nostro campionato hanno messo gli occhi su di lui. Sarebbe un acquisto importante, gradito a qualsiasi allenatore che siederà sulla panchina azzurra".

Calciomercato Napoli, può arrivare Gudmundsson

"Si tratta di un giocatore che ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli. E’ dunque già iniziato il lavoro della dirigenza partenopea capitanata da Giovanni Manna, si tratterebbe del primo tassello per la ricostruzione del Napoli."