Stagione finita per Osimhen? Cosa trapela sulle condizioni di Victor

Napoli - Victor Osimhen salterà Fiorentina-Napoli in programma domani sera allo stadio Franchi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'attaccante potrebbe farcela per l'ultima gara di campionato contro il Lecce:

"L'attaccante, infatti, non ha recuperato dall'affaticamento muscolare accusato a inizio settimana e sarà dunque costretto a saltare la partita di domani contro la Fiorentina al Franchi. Calzona dovrà rinunciare al suo bomber nell'ultima gara utile per sperare di qualificarsi alla Conference. Osimhen ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Dovrebbe rientrare per l'ultima al Maradona contro il Lecce. La gara dei saluti".