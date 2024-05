Calciomercato Napoli, già concordati tre obiettivi con Conte: i nomi

Calciomercato Napoli, accelerata di Aurelio De Laurentiis per Antonio Conte: lo conferma anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Perché l’ex Ct dell’Italia resta la scelta numero uno nelle gerarchie della società.

Nuovo allenatore Napoli, ultimissime su Conte

Come si legge sul quotidiano, il Ds Giovanni Manna fa da mediatore e l’allenatore ha dato la disponibilità e si è messo a comporre anche lo staff in caso di trasferimento al Napoli. Tuttavia l’accordo non c’è ancora.

ADL propone una formula in cui hanno molto peso i bonus, una base fissa di circa 6 milioni e incentivi per esempio pure di 3 milioni per la qualificazione alla Champions League. Lo slancio c’è stato, ora il patron dovrà confrontarsi con Andrea Chiavelli per capire sull’onerosità dell’operazione.

Calciomercato Napoli, le prime richieste di Conte

Nel frattempo il tecnico ha già parlato anche di mercato con Manna. Ecco quanto si legge direttamente dal CdM di oggi: