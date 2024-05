CorrSera - Il Napoli attende il sì di Conte e pensa a Pioli: col Milan ballano 10 mln di ragioni per l’addio

Antonio Conte, l’allenatore che accende la fantasia dei tifosi di mezza Italia, è la magnifica ossessione di De Laurentiis. Rumors raccontano di incontri avvenuti anche di recente a Torino fra i rappresentanti del Napoli e l’ex c.t. azzurro: Conte sembra essere per Adl l’uomo giusto da cui ripartire nell’anno della ricostruzione.

Il Napoli pensa a Conte e Pioli

Come riporta Il Corriere della Sera, Gasperini non è propriamente un piano B, sarebbe un altro top a cui affidare un nuovo progetto: ha il contratto in scadenza con l’Atalanta nel 2025 e dopo la finale di Dublino incontrerà i Percassi per prolungare il matrimonio e costruire una squadra da scudetto o a sorpresa dirsi addio. Pioli, che ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, deve trovare un'intesa con il Milan e il suo nutrito staff: balla una cifra consistente, circa 10 milioni fra stipendi e tasse, e poi c'è Italiano, gli altri nomi sul tavolo di De Laurentiis.