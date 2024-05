Conte-Napoli, Sportitalia: incontro sabato a Torino! Mega ingaggio, le richieste di mercato del tecnico

Nuovo allenatore Napoli, accelerata di Aurelio De Laurentiis per Antonio Conte. Lo scempio di Napoli-Bologna ha convinto il presidente a proseguire con piena convinzione su questa pista ma in realtà già da prima ci lavorava a fari spenti. Lo svela Alfredo Pedullà di Sportitalia.

"Conte-Napoli, sabato scorso c’è stato un incontro a Torino. Si lavora su un ingaggio con base di 6,5-7 milioni a stagione più un paio di milioni di bonus . Non siamo gli accordi definitivi, quindi calma, ma ADL c’è da aprile, insiste e ha l’apertura di Conte . Gli altri candidati per ora sono defilati"; ha svelato il collega via social.

Gli altri nomi sono quelli noti: Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano nell'attuale ordine delle preferenze. Tuttavia ora c'è l'all-in su Conte: ADL è pronto a renderlo il tecnico più pagato della storia della SSC Napoli.

Ulteriori aggiornamenti dall'esperto di mercato arrivano poi direttamente dal suo sito. Ecco quanto si legge nel dettaglio:

Sabato scorso c’è stato un incontro a Torino tra il Napoli (non c’era De Laurentiis….) e l’allenatore che ha voglia di tornare in pista possibilmente in Serie A. Il Napoli ha proposto un contratto da 6,5-7 milioni di base più un paio di milioni di bonus legati alla qualificazione Champions come obiettivo minimo.

Dalla stagione successiva i due milioni circa di bonus entrerebbero nella base fissa. Conte non ha fatto nomi sul progetto tecnico, non ha chiodi fissi, ma ha indicato i ruoli da coprire bene (difensore centrale, mezzala, esterno offensivo più erede di Osimhen).

Adesso la palla è di ADL che ha incassato il sì di Conte e fino a quando la palla ce l’avrà lui dobbiamo (dovete) portare pazienza. Ma l’incontro torinese è la conferma che il Napoli è assolutamente sul pezzo, in attesa di una decisione positiva.