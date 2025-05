Probabili formazioni Parma-Napoli: Conte ha scelto il sostituto di Lobotka e recupera un centrocampista per dare l'assalto allo scudetto

Formazioni Parma-Napoli. Si gioca domani, alle ore 20.45, allo stadio Tardini la 37esima giornata del campionato di Serie A tra Parma e Napoli. Quali saranno le probabili scelte di Cristian Chivu e Antonio Conte? Il match, in caso di vittoria azzurra e contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Lazio, potrebbe valere il quarto scudetto azzurro con una giornata d’anticipo.

Parma-Napoliprobabili formazioni

QUI PARMA - Chivu potrebbe dare continuità alla difesa a tre diretta da Leoni dinanzi la porta di Zion Suzuki, lo squalificato Valenti sarà rimpiazzato da Balogh. A centrocampo Keita con ai lati Ondrejka e Sohm, potrebbero andare in panchina i recuperati Bernabè ed Estevez. Fasce con Hainaut e Valeri, in avanti Djuric cerca una maglia da titolare ma potrebbe ancora partire Pellegrino in coppia con Bonny.

QUI NAPOLI - Out Stanislav Lobotka, sarà Billy Gilmour a prenderne il posto dall'inizio a centrocampo. Con chi? Sicuramente con Frank Anguissa, con ogni probabilità anche Scott McTominay che non è al 100%, ma per Conte va in campo ‘anche zoppo’. In difesa verso la conferma Mathias Olivera al centro con Amir Rrahmani, così come Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. In avanti nessun dubbio con Politano e Raspadori ai lati di Lukaku, perchè David Neres non ha ancora la condizione ideale per partire dal 1’.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Ondrejka, Mandela Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny All . Chivu. A disposizione : Corvi, Marcone, Circati, Lovik, Hernani, Camara, Man, Estevez, Bernabè, Haj Mohamed, Djuric, Almqvist, Benedyczak.

