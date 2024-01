Napoli-Fiorentina, fiasco totale in Arabia: stadio vuoto, clima da lockdown e atmosfera surreale

Chissà cosa sarebbe successo se Napoli-Fiorentina si fosse giocata in Italia, all'Olimpico magari o all'Allianz Stadium di Torino per fare due esempi. Con gli spalti gremiti di tifosi veri di Napoli e Fiorentina, pronti a perdere la voce fino all'ultimo secondo di partita e a sostenere le proprie squadre del cuore. Purtroppo resterà solo un sogno, visto che la gara di stasera a Riyadh ha confermato quanto si temeva alla vigilia di questa Supercoppa in Arabia Saudita: almeno per quanto riguarda il livello ambientale e di tifo, è stata un fiasco totale.

L'Al-Awwal Park è praticamente vuoto, con inquadrature dall'alto nell'immediato pre gara che danno anche una pessima immagine del calcio italiano e di tutto l'evento, visto che la situazione è davvero ai limiti del deprimente. A causa del mancato tifo e dell'assenza dei tifosi, il clima sembra quasi quello dei tempi del lockdown: addirittura dalla Tv si sentono le parole dei giocatori in campo quando urlano tra di loro. Un vero controsenso se si pensa ai tanti tifosi di Napoli e Fiorentina che da casa stanno assistendo alla gara, e che sarebbero voluti essere allo stadio.