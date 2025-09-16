Lokomotiv Plovdiv-Ludogorets, spunta striscione pro Napoli sugli spalti | FOTO
16-09-2025 14:20
Omaggio agli ultras Napoli in Bulgaria
Ultimissime Calcio Napoli
- Durante Lokomotiv Plovdiv-Ludogorets
, partita di campionato bulgaro, i Lauta Army
, ultras della squadra di casa, gemellati con gli Ultras Napoli
, hanno esposto diverse bandiere e striscioni a supporto dei napoletani ed in particolare della Curva A
. La gara è terminata 1-1, con il Ludogorets che ha pareggiato al 95’.
