Lokomotiv Plovdiv-Ludogorets, spunta striscione pro Napoli sugli spalti | FOTO

Zoom  
Lokomotiv Plovdiv-Ludogorets, spunta striscione pro Napoli sugli spalti | FOTO

Omaggio agli ultras Napoli in Bulgaria

Ultimissime Calcio Napoli - Durante Lokomotiv Plovdiv-Ludogorets, partita di campionato bulgaro, i Lauta Army, ultras della squadra di casa, gemellati con gli Ultras Napoli, hanno esposto diverse bandiere e striscioni a supporto dei napoletani ed in particolare della Curva A. La gara è terminata 1-1, con il Ludogorets che ha pareggiato al 95’.
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
