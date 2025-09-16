Infortunio Meret, nuovi aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Meret, ultimissime notizie: oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle condizioni del portiere del Napoli, che è stato costretto a saltare la partita contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare ai flessori.
Quanto alle sue condizioni, il CdM fa sapere che in questi giorni Meret ha lavorato a parte ma che c'è "fiducia di recuperarlo per la convocazione in vista della trasferta per la gara all’Etihad Stadium". Nel giro di qualche giorno Meret dovrebbe smaltire l'affaticamento muscolare ed è dunque pronto a rientrare in squadra, anche se a Manchester partirà probabilmente dalla panchina.