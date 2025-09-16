Man City-Napoli, Modugno: "Pronta una novità assoluta se confermata"

Ultimissime Calcio Napoli - Il giornalista Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio ed ha analizzato il momento del Napoli e della Serie A.

Sul Napoli a Firenze – “Il primo tempo di Firenze è stato il più bel Napoli espresso dal Napoli di Antonio Conte”.

Lotta Serie A – “Più che una poltrona per due questo campionato potrà vedere un divano con diverse squadre, c’è l’Inter e c’è il Milan senza coppe. La Juve ha il miglior attacco del campionato e dal punto di vista del romanzo calcistico un duello Napoli-Juventus sarebbe meraviglioso”.

Sul Napoli – “Il Napoli ha una squadra con conoscenza, ha un tecnico che lavora sul campo e che riesce a gestire questa squadra. C’è un giocatore regale come De Bruyne ma che è disponibile a lavorare sul campo e al sacrificio, non c’è un modulo ben definito. Basta vedere Spinazzola che dà un’ampiezza simile a quella che dà Politano. Mercato? Il Napoli aveva già cambiato strategia lo scorso anno: prima dell’arrivo di Conte, De Laurentiis non aveva mai speso 30 milioni per un giocatore over 30 come Lukaku, né tantomeno fatto investimenti – poi ben riusciti e fondamentali per la vittoria dello Scudetto – come quelli per McTominay o Neres. Quest’anno è stato preso De Bruyne, pagando anche delle commissioni, cosa che non era mai stata fatta prima di Conte”.

Sugli attaccanti – “Higuaín napoletano è stato – con Careca – il più forte attaccante della storia del Napoli”.

Fiorentina-Napoli – “Sul 3 a 0 ha inciso il risultato e abbassarsi e calare è normale visto quel risultato. Ricordo Genoa-Napoli dello scorso anno dove ci fu una gara simile”.

Sui portieri – “Da quello che ho capito l’idea di Conte è scegliere il portiere in base alla condizione e all’avversario, contro il City ad esempio un giocatore come Milinkovic potrebbe rappresentare un fattore. Si tratta di una novità assoluta per il Napoli”.

Infortuni – “Il calcio è uno sport di contatto, oggi si gioca con un’intensità ed una frequenza che l’infortunio è inevitabile. Il mito degli infortuni zero non esiste, è uno dei vari miti alimentati a Napoli ma la realtà è che non esiste”.

Sul Napoli di oggi – “Oggi è difficile tradurre il Napoli in cifre, i giocatori si scambiano con tranquillità ed al momento il Napoli ha probabilmente il centrocampo più forte in Europa”.

Manchester City-Napoli – “Il Napoli affronta una delle migliori squadre in Europa, loro non sono nel momento migliore ma anche nel derby hanno dimostrato che hanno una qualità ed un’intensità ed una capacità travolgente di governare le partite. Nel 2011 il Napoli arrivò come una provinciale e pareggiò, firmerei con un pari”.