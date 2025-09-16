Il pronostico di Rambaudi: "Vi dico già il risultato finale di Man City-Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli- Roberto Rambaudi è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, esprimendo le sue impressioni sul Napoli e non solo.

Manchester City-Napoli, pronostico Rambaudi

Su McTominay – “Mi ha impressionato su come prende informazioni sulla partita, si colloca sempre al momento giusto, gli altri lo seguono ed è il vero fuoriclasse di questa squadra”.

Sul Napoli di Conte – “Conte è cambiato totalmente, prima era schematico con il 3-5-2 mentre adesso no, fa giocare tutti i giocatori forti, lo dimostra con De Bruyne o con McTominay e Lobotka. La certezza è due difensori centrali, due esterni che hanno la linea del fallo laterale sulla schiena, c’è Politano mentre dall’altra parte non c’è un quarto. È un Napoli bello da vedere, c’è tanta roba dentro e c’è tanta innovazione”.

Griglia Scudetto – Rambaudi vede il Napoli vincente, seguito da Milan, Inter e infine Juventus.

Sull’Inter – “La società ha fatto una strategia sbagliata, dopo 4 anni vuole proseguire con la solita strategia e prendi un allenatore che non ha le caratteristiche per continuare su quella scia. Secondo me l’Inter avrà incredibili difficoltà”.

Champions e Conte – “È un esame importante per Conte, di solito non ha mai fatto bene e ha sempre reso di più in campionato. In Europa non mi ha mai convinto, ora cambiando il modo di allenare la squadra e se in Champions il Napoli gioca come quello di Firenze…”.

Højlund e Lucca insieme? – “Per come gioca il Napoli non possono giocare insieme”.

Sul City – “Il City gioca in maniera simile al Napoli, con un tourbillon di ruoli e nessuno dà riferimento, entrambe le squadre giocano un gran calcio. Olivera o Spinazzola? Credo che a Manchester giocherà Olivera. Sarà bello vedere come il Napoli se l’andrà a giocare in una sfida calda e ricca di emozioni. Per me finirà 2 a 3 e quindi vincerà il Napoli”.