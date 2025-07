Beukema felice per il trasferimento di Ndoye al Nottingham: la storia sui social | FOTO

Notizie Napoli - Sam Beukema non ha fatto mistero di essere molto amico di Dan Ndoye. Il difensore del Bologna aveva confessato durante la conferenza stampa di presentazione di sentire l'attaccante degli emiliani ogni giorno: un normale rapporto tra due amici che per un attimo ha anche fatto sognare i tifosi partenopei. Alla fine, però, il Nottingham Forest ha avuto la meglio e l'ingaggio di Ndoye è divenuto ufficiale. Proprio nelle scorse ore, infatti, gli inglesi hanno ufficialmente annunciato l'arrivo di Ndoye. Sul proprio profilo Instagram Beukema non ha potuto fare altro che essere felice per la nuova avventura del suo amico Dan: il difensore del Napoli ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto di Ndoye accompagnato da una stella ed un cuore rosso.

Clicca sul file in allegato per guardare la foto