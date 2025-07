Spinazzola: "Venivamo da 6 giorni di lavoro duro. I nuovi si sono inseriti alla grande, Beukema è forte! Il Catanzaro? No, testa a domani"

Napoli-Arezzo 0-2, gli azzurri vanno KO nella prima amichevole stagionale nel ritiro di Dimaro. A fine partita Leonardo Spinazzola ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport.

"Si poteva cominciare meglio, ma abbiamo lavorato tanto in questi primi 6 giorni e c'è ancora tanto da fare. Abbiamo provato a fare le cose sulle quali abbiamo lavorato, quello che ci chiede il mister, ma con maggiore lucidità le cose ci riusciranno meglio. 

I nuovi si sono inseriti nel gruppo in una maniera incredibile. Erano facilitati perché noi siamo un gruppo di bravi ragazzi, quindi è molto semplice inserirsi. Sono tutti giocatori veramente forrti, campioni, fenomeni, ma anche giovani che avranno tanto da dire in futuro

Beukema? Sam è un grande giocatore, ha fatto stagioni bellissime col Bologna, è forte. Abbiamo preso tanti giocatori forti.

Step di crescita? Dipende tutto da come approcciamo agli allenamenti. Se lo facciamo come l'anno scorso, con la voglia di migliorare in ogni partita, ci toglieremo grandi soddisfazioni. E con i calciatori che abbiamo preso, andrà ancora meglio.

Testa al Catanzaro? Testa a domani, ché ci sono i blocchi... (ride ndr).