Iezzo: "Milinkovic-Savic al Napoli alza il livello, ma per me il titolare sarà Meret"

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Milinkovic-Savic ci può stare nel parco portieri del Napoli, anzi per me alza anche il livello. Al Toro, nelle ultime due stagioni, ha fatto molto bene. Ha caratteristiche diverse da Meret, nel gioco lungo ha una bellissima gittata. Poi nei pali non dispiace, ma per me sarà Meret il titolare. Poi magari Milinkovic-Savic tra Coppa Italia e Champions League avrà il suo spazio. Falcone? Disposizione ha preso calciatori adatti all'idea di calcio che vuole proporre l'allenatore".