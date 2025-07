Napoli costretto ad inseguire: l'Arezzo segna su rigore, Meret intuisce ma non respinge | FOTO CN24

Ritiro Napoli Dimaro 2025 - Si mette subito in salita la gara amichevole contro l'Arezzo. Il Napoli di Antonio Conte, infatti, è costretto a rincorrere. Il motivo? Un calcio di rigore provocato da Noa Lang e messo a segno dalla squadra di Christian Bucchi. Al minuto 38, infatti, l'Arezzo passa avanti siglando un penalty: dagli undici metri Pattarello non sbaglia. Niente da fare per Alex Meret che intuisce, ma non riesce a respingere il pallone.

Clicca sui file in allegato per le foto a cura di Ciro De Luca