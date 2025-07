Muselli: "Milinkovic-Savic e Meret, c'è una differenza importante tra i due..."

Calciomercato Napoli - Arturo Muselli, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. , attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Arturo Muselli commenta il calciomercato Napoli

Ecco quanto ha affermato: "Operazione Osimhen un colpo di teatro? Mi è sembrata una trattativa molto complicata, ma riuscita. Finché non sarà ufficiale non stappo la bottiglia. Sembra non finisca mai. Sono curioso di vedere il Napoli, soprattutto ora che ha tutti gli interpreti. Partire nel prossimo campionato con tutti i giocatori che hanno fatto il ritiro dall'inizio penso sia una bella partenza e un buon presupposto per l'ultimo anno.

Chiesa, Grealish, Nusa o Lookman? Per me è una domanda retorica, su queste frequenze dissi già che il mio preferito era Antonio Nusa. Chiesa non mi convince e non mi convinceva neanche lo scorso anno. Non mi attira attualmente. Grealish sarebbe tanta roba, ma bisognerebbe vedere una serie di cose, mentre Nusa è giovanissimo e in crescita costante. Tra l'altro, il prezzo non è poi così male. Visto e considerato che ci saranno giocatori da alternare in quella posizione come in altre, io credo che Nusa potrebbe essere utile alla causa, al portafogli e al futuro.

Milinkovic-Savic? Il prezzo mi sembra abbastanza elevato, ma è diverso rispetto a Meret. Gioca coi piedi in modo diverso rispetto a Meret. Potrebbe essere utile un'alternanza in base alla competizione e al lavoro che puoi fare con la difesa. Il reparto difensivo si adagia in modo diverso se c'è uno che sa giocare coi piedi. Quindi, a seconda di come vuoi impostare la partita puoi scegliere una o l'altra soluzione".