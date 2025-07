Noa Lang, il racconto del primo giorno a Napoli: "Sogno che diventa realtà! Voglio fare la storia con il club, è magico" | VIDEO

Notizie Napoli - Noa Lang si è immerso a pieno nella nuova avventura. L'attaccante azzurro è a Dimaro e si è già presentato ai tifosi, ma nel frattempo ha raccontato il suo primo giorno da giocatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal club azzurro in un video proposto sul web:

"Per me è un sogno che si avvera giocare per un grande club in una competizione di alto livello. Un club importante come il Napoli è quello che sogni da bambino, con Maradona. Nel momento in cui ho sentito che volevano comprarmi per me è stata una scelta ovvia. Voglio avere successo con la squadra, diventare campione. Insomma, voglio davvero fare la storia con il club. Sono uno da cui non sai mai davvero cosa aspettarti, dentro e fuori dal campo. Questo sono io, in realtà. In una frase: non sai cosa aspettarti. Se dovessi dare un titolo a questa giornata, sarebbe Magico. Magico”.

