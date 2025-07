Simeone, Buongiorno, McTominay e Gilmour out per l'Arezzo: guardano l'amichevole da bordocampo | FOTO CN24

Adesso è ufficiale la distinta degli azzurri, la sorpresa è che Giovanni Simeone salta Napoli-Arezzo: l'attaccante non è in distinta, secondo quanto raccolto da CN24, è per un risentimento al gluteo che salta la prima amichevole. Il Cholito, così come Alessandro Buongiorno e Billy Gilmour, a bordocampo per assistere alla partita.

In allegato le foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Simeone salta Napoli Arezzo: il motivo

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Arezzo, che arriveranno a minuti. Così da poter scoprire il primo Napoli di Conte della stagione, con le scelte del mister dei partenopei e di Cristian Bucchi. Tra l'altro, curiosità, fra le fila dell'Arezzo c'è l'ex Napoli Jacopo Dezi. Assente Scott McTominay, che non è in distinta.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Arezzo:

SSC Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. A disposizione : Contini, Turi, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori.

: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. : Contini, Turi, Ferrante, Neres, Lukaku, Rrahmani, Zerbin, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Saco, Vergara, Sgarbi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori. Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccione, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Pulcini, Righetti, Mawuli, Ravasio, Varela, Gilli, Fiore, Gigli, Perrotta, Ferrara, Dezi. Allenatore: Cristian Bucchi.