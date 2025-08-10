De Bruyne show, CorSport lo esalta: classe intramontabile! Ha già dimostrato una cosa

Notizie Napoli calcio - Ieri il Napoli ha battuto 3-2 il Girona in amichevole a Castel di Sangro: grande protagonista è stato Kevin De Bruyne, trascinatore degli azzurri con due gol ed un assist.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato così la prestazione di De Bruyne:

"KDB space center: un gol, poi un altro, due razzi. Se il calcio d'agosto è indicativo per evidenziare ciò che non funziona a due settimane dall'inizio del campionato, allora deve esserlo anche per raccontare le cose belle. E De Bruyne è una bellezza già ora, con mezza partite nelle gambe ma una classe intramontabile nel sangue: alle 19.15 di un sabato italiano la prima rete con il Napoli con un bolide di destro su assist di Lukaku, dinamico e in crescita; poi, otto minuti più tardi, bis con un siluro di sinistro in area, risolvendo il caos seminato da Neres senza pensarci".