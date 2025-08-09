"Pensano di essere forti, non davanti la nostra gente", Conte da brividi prima di Napoli-Inter

Nel corso della pausa di Napoli-Girona è andata in onda la pubblicità del film del quarto scudetto del Napoli, "Ag4in", che si potrà vedere nelle sale a partire dal 25 settembre. Nella clip di presentazione ci sono anche alcuni momenti di straordinaria intensità.

Prima di Napoli-Inter, al Maradona, Antonio Conte dice ai suoi calciatori: "Loro pensano di essere più forti. Non questa sera, non davanti alla nostra gente". Il Napoli va sotto, su punizione segna Dimarco. Poi nel secondo tempo il gol di Billing che tiene aggrappati i partenopei ai nerazzurri. E quel gol è pesantissimo nel computo complessivo della stagione. "Dobbiamo avere l'ambizione di rompere il ca**o", aggiunge il tecnico.

Belle anche le parole di Oriali: "Chi vince è perché davvero lo ha voluto, bisogna crederci". E lo stesso Conte, in un momento precedente, dice ai calciatori: "Ora non siamo pronti per fare certe cose, quando lo saremo ve lo dirò". Non resta che aspettare l'uscita di un film che si annuncia bellissimo: ci sono tanti momenti emozionanti, fino alla festa con i tifosi sul lungomare. A dir poco imperdibile.