Zanoli al passo d'addio, Tuttosport: le cifre dell'ultima offerta del Bologna, il Napoli attende per un motivo

Calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli è sempre più vicino a dire addio al Napoli. Il laterale è ad un passo dal Bologna, ma gli azzurri vogliono prima finalizzare l'acquisto di Juanlu per poi dare il via libera definitivo.
Importanti aggiornamenti sull'affare Zanoli-Bologna arrivano da Tuttosport:
"A proposito di esterni “bassi”, il ds Manna sta per chiudere con il Bologna la trattativa che porterà Alessandro Zanoli a titolo definitivo in rossoblu: al Napoli andranno 5 milioni di euro più uno di bonus. L’addio del 24enne di Carpi, permetterà al Napoli di spingere forte su Juanlu Sanchez".