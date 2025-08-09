Sostituto Raspadori, CdM: c'è un profilo in pole position per il Napoli

Calciomercato Napoli - Con Giacomo Raspadori ormai prossimo a trasferirsi all'Atletico Madrid, il Napoli valuta la possibilità di acquistare un esterno offensivo per completare il reparto avanzato.

Per l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno c'è un nome in pole position:

"Con la partenza di Raspadori, il Napoli potrebbe muoversi su un esterno offensivo per colmare il vuoto di gol, fantasia, qualità che lascerebbe Jack. Uno dei profili più caldi è Kevin dello Shakhtar Donetsk ma il suo score d’inizio stagione (4 gol e 2 assist) ha alzato il prezzo del cartellino al punto che il club ucraino ha rifiutato 30 milioni più 10 di bonus offerti dal Fulham".