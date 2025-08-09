RAI - Napoli, seri dubbi sulle condizioni fisiche di Chiesa! Nell'ambiente girano voci su di lui...

Calcio Mercato  
ChiesaChiesa

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il giornalista Ciro Venerato svela alla RAI i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso. In particolare sulle voci relative a Federico Chiesa:

"Solo rumors ma nessun riscontro pratico. Ciò che ci arriva dall'entourage di Chiesa è un silenzio assordante del Napoli, ma di quelli che non fanno rumore. Il Napoli fino ad oggi non ha mai parlato con il Liverpool di Chiesa (neanche quando trattava Nunez) e non ha mai approfondito col suo agente Fali Ramadani.

I dubbi, oltre che di natura tecnica (il Napoli ha altre priorità), sono anche di natura fisica. Solo voci per ora. Ma nell'ambiente sono copiosi i dubbi sulla reale condizione del calciatore.

Non sappiamo se abbiano condizionato il Napoli ma di sicuro la voce gira negli ambienti del mercato".

