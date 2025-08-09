Raspadori all'Atletico Madrid, CorSport: le cifre dell'operazione, quanto incassa il Napoli

Rassegna Stampa  
Raspadori all'Atletico Madrid, CorSport: le cifre dell'operazione, quanto incassa il Napoli

Calciomercato Napoli, Giacomo Raspadori sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: ecco le cifre dell'operazione

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per la cessione dell'ex Sassuolo, che è già pronto a viaggiare direzione Madrid. 

Raspadori Napoli, è addio

Raspadori lascia Napoli dopo due scudetti vinti, contibuendo (soprattutto nel secondo) con gol decisivi. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

"L’intesa personale, del resto, era già stata raggiunta dal suo agente Tullio Tinti prima ancora che il Napoli e l’Atletico trovassero il loro accordo: rifiutata la prima offerta da 20 milioni con bonus difficili; accettata la seconda da 22 più 3 facilmente raggiungibili".

