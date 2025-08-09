Raspadori all'Atletico Madrid, CorSport: le cifre dell'operazione, quanto incassa il Napoli

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per la cessione dell'ex Sassuolo, che è già pronto a viaggiare direzione Madrid.
Raspadori lascia Napoli dopo due scudetti vinti, contibuendo (soprattutto nel secondo) con gol decisivi. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:
"L’intesa personale, del resto, era già stata raggiunta dal suo agente Tullio Tinti prima ancora che il Napoli e l’Atletico trovassero il loro accordo: rifiutata la prima offerta da 20 milioni con bonus difficili; accettata la seconda da 22 più 3 facilmente raggiungibili".