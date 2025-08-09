Musah-Napoli, Il Mattino: ieri nuovi contatti col Milan! C'è distanza: le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela l'affondo degli azzurri per Musah:

"Gli azzurri proveranno ad aumentare l'offerta per Musah in modo da anticipare concorrenza visto che il Milan sembra davvero pronto a liberarsene. Ieri sera altri contatti con i rossoneri. Non è operazione semplice, perché il Milan vuole almeno 25 milioni e gli azzurri non vanno oltre i 16. Complicato trovare un punto di intesa con la Juventus per il centrocampista Miretti: anche qui, valutazione bianconera che Manna considera ancora eccessiva".