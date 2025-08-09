Il Napoli ha offerto 50 milioni per Adeyemi: "Mi volevano a gennaio, ma voglio vincere col Borussia"

Le Interviste  
AdeyemiAdeyemi

Clamoroso retroscena di mercato su Adeyemi con la confessione del giocatore sull'offerta del Napoli

In un'intervista con WAZ, l'esterno del Borussia Dortmund Adeyemi ha confermato l'offerta invernale del Napoli. Secondo Sky Sport, i campioni d'Italia avrebbero offerto oltre 50 milioni di euro per Adeyemi. Tuttavia, l'ala ha rifiutato l'idea di andarsene. Adeyemi vuole invece puntare al titolo con il Borussia. "Quest'anno vogliamo giocarci di nuovo i titoli e, si spera, vincerli.

"Sono arrivato al Dortmund tre anni fa , anche se all'epoca avrei potuto avere altre offerte più vantaggiose dal punto di vista finanziario. Ma ho avuto un buon feeling a Dortmund fin dall'inizio, perché mi hanno dato una possibilità e mi hanno supportato. Lo stesso è stato anche in inverno. Se avrei guadagnato di più altrove non è mai stato un fattore decisivo per me, anche se si trattava di un club grande e prestigioso in Italia. È vero. Non è nel mio carattere andarmene se le cose non vanno bene per sei mesi. Ecco perché ho deciso consapevolmente di rimanere e non me ne sono pentito, anzi!

Se dovessi cambiare club a un certo punto, sarebbe una decisione personale, magari per provare qualcosa di nuovo o per giocare in un campionato diverso. Come calciatore, rimanere in un club per tutta la carriera è qualcosa di speciale. Mi tolgo il cappello davanti a Marco ( Reus , ndr ). È stato qui per dodici anni e ha dovuto motivarsi ogni anno per tornare ad attaccare. Non è facile. Un anno pensi: 'Questo è il mio club', e quello dopo potresti voler provare qualcosa di diverso. Non si sa mai cosa può succedere. Ma io sono qui, voglio attaccare la prossima stagione e mi sento molto a mio agio".

