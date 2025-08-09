Dove vedere Napoli-Girona in tv e in streaming: link per acquistare la partita su OneFootball

Dove vedere Napoli Girona in tv e streaming

Napoli Girona, dove vederla in Tv e streaming: tutte le indicazioni e i dettagli con le istruzioni su come vedere Napoli Girona, amichevole in ritiro a Castel di Sangro, la quinta uscita stagionale 2026/2026 della squadra di Antonio Conte. La nuova amichevole del Napoli sarà visibile su OneFootball, ma in pay per view.

Amichevoli Napoli, link di OneFootball per vedere tutte le partite! Per tutti i tifosi del Napoli che non sanno dove vedere le partite amichevoli del ritiro di Castel di Sangro, arriva una buona notizia: c'è One Football per vedere le amichevoli Napoli-Girona (9 agosto), Napoli-Sorrento (gratis, il 10 agosto) e Napoli-Olympiakos (14 agosto), a € 9,99 euro ciascuna.

Scopri subito l'offerta: https://onefootball.link/415Gjw3

Dove vedere Napoli-Girona gratis

L'appuntamento per la nuova amichevole del Napoli su CN24, tutti si chiedono dove vedere Napoli-Girona? Sarà possibile vedere in diretta video gratis con la live reaction Napoli Girona grazie a CalcioNapoli24 Tv (canale 79 DTT) e sul Canale YouTube di CalcioNapoli 24. Al termine della partita saranno subito disponibili gli highlights Napoli-Girona sul canale YouTube di CalcioNapoli24. Ma potete seguirla live anche acquistandola su One Football.

Napoli Girona su One Football

Napoli Girona: dove vederla e acquistarla su OneFootball

Napoli Girona, dove vederla? C'è grande attesa anche per la nuova uscita degli azzurri del Napoli di Antonio Conte. Ma dove vedere Napoli Girona in tv e in streaming? L'ufficialità è arrivata dalla SSC Napoli che trasmetterà su OneFootball (ma anche su DAZN e Sky Primafila) tutte le amichevoli del Napoli di questi ritiri estivi, ma a pagamento.

Amichevole Napoli-Girona alle ore 19: https://onefootball.link/415Gjw3

Prezzo amichevoli Napoli - OneFootball trasmette le amichevoli degli azzurri al prezzo di 9,99€. Per quanto riguarda la partita di sabato 26 Luglio, Napoli Girona, la gara singola sarà su OneFootball al prezzo di 9,99€: https://onefootball.link/415Gjw3