Il Bayern piomba su Lookman! La cifra offerta dai bavaresi e la risposta dell'Atalanta

Ultime calciomercato - Secondo The Athletic negli ultimissimi minuti c’è stato un approccio del Bayern Monaco che sta prendendo in considerazione l’ipotesi del colpo Ademola Lookman nelle ultime ore di mercato.
Ulteriori aggiornamenti arrivano dall'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto:
"Confermata l’offerta ufficiale del Bayern Monaco per Ademola Lookman, come anticipato da David Ornstein. Prestito oneroso con diritto di riscatto a 28m€. L’Atalanta considera solo offerte a titolo definitivo".