Verona-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: tornano Rrahmani e Mario, novità a centrocampo per Garcia | GRAFICO

Notizie calcio. Questo pomeriggio alle 15 il Napoli sarà impegnato nell'insidiosa trasferta del Bentegodi contro il Verona di Marco Baroni. Un crocevia fondamentale per Rudi Garcia, che vuole allontanare i rumors su suo futuro e riprendere la corsa dopo i troppi punti già lasciati per strada.

Al Napoli mancherà Osimhen (out per circa un mese) e dovrà fare a meno anche di Anguissa e Juan Jesus. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere Simeone a sostituire il centravanti nigeriano al centro dell'attacco. In difesa, invece, si rivede Rrahmani dal 1' che farà coppia con Natan, mentre a sinistra scocca l'ora di Mario Rui. Ballottaggio anche a centrocampo, con Cajuste che ha sorpassato Elmas per sostituire Anguissa.