Condò: "Poveri quelli che alla prossima si troveranno Conte e Inzaghi vicini in tribuna"

Ultime notizie - Paolo Condò scrive sul Corriere della Sera in merito alla 37esima giornata di Serie A:

"La 37ª giornata è la penultima pagina del romanzo, non conta più nulla come giochi, quel che è in barca è in barca e tutto diventa lettura dei momenti. Dopo aver perso Buongiorno e Lobotka, Conte ha chiesto uno sforzo estremo al dolorante McTominay, e lo scozzese non si è fatto pregare. Così è ancora lui a trascinare un Napoli che ha gomme visibilmente sgonfie, ed è una sua punizione all’incrocio la possibile palla del destino, e invece Suzuki dice che no. Intanto la Roma è tornata avanti con una gran punizione del reietto Paredes, e per tre minuti si ritrova al 4° posto, al di là della Juve ancora in panne; ma qui è Nico Gonzales a dare un senso alla sua stagione, e poi Vlahovic a salutare la sua gente — se addio sarà — con il gol che timbra un’altra settimana in zona Champions.

Lo scivolo verso l’ultima giornata prende velocità con la rimonta dell’Empoli che riaggancia il Lecce, mentre la salvezza del Cagliari fa sprofondare il Venezia. Quello che resta succede tutto a San Siro, col pareggio di Pedro, il nuovo vantaggio di Dumfries e il rigore assegnato alla Lazio dalla Var, e che ancora Pedro trasforma. Ne ha viste troppe per emozionarsi, a differenza dei due allenatori che l’eccesso di tensione fa deflagrare, e se ne escono entrambi inseguiti da un cartellino rosso. Conte e Chivu a Parma, invece, nemmeno arrivano alla scena madre del rigore finale concesso al Napoli e poi tolto dalla Var: erano stati espulsi qualche minuto prima. Finisce così una serata di emozioni forti: fra Napoli e Inter c’è sempre un misero punticino, ma è rimasta anche una sola giornata, e questo dice che Conte ha fatto comunque un passo avanti verso il traguardo, e Inzaghi ha mancato un’occasione. Poveri quelli che alla prossima gara se li troveranno vicini di tribuna".