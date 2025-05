Moviola Parma Napoli 0-0, Gazzetta - Giusto annullare il rigore su Neres: c'è fallo di Simeone

Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Parma-Napoli:

“Nel primo tempo il Napoli protesta per un intervento di Valeri su cross da destra di Politano. L’arbitro Doveri, ben piazzato, non interviene e nemmeno il Bar. Anguissa rischia il giallo per un’entrataccia su Sohm. Nel finale l’episodio clou: Doveri assegna il rigore per un fallo di Lovik su Neres, ma il Bar lo richiama al monitor per un precedente fallo a inizio azione di Simeone su Circati. Rigore cancellato, verdetto finale corretto”.