L'ironia di Ziliani: "Il 29 giugno a Napoli festeggeranno San Pedro e Paolo.."

Tweet di Paolo Ziliani:

"Il Napoli ha vinto lo scudetto e ringrazia Pedro, il giocatore più vecchio del campionato che ha sfilato il titolo alla squadra più vecchia del campionato L'Inter era ormai in porto: ma al 90' lo sciagurato Bisseck ha combinato un altro disastro e l'intramontabile bomber spagnolo l'ha giustiziata. I nerazzurri sono più forti ma il titolo andrà al Napoli. Marotta e Inzaghi riflettano sull'elevata età media della rosa: nei finali di partita 8 vittorie sono diventate 8 pareggi, l'Inter ha buttato così 16 punti A luglio compirà 38 anni (avete letto bene: trentotto anni) Pedro Rodríguez Ledesma, per tutti Pedro, lo spagnolo di Tenerife dal 2021 attaccante della Lazio: uno che ai tempi belli del Barcellona vinse tutto quello che c’era da vincere (5 titoli e 3 Champions League, per limitarci solo a quelli più importanti) e con la nazionale di Spagna pure (un Mondiale e un Europeo).

Ebbene, se nel suo palmares i due gol segnati ieri a San Siro in Inter-Lazio 2-2 serviranno solo ad aggiornare il computo delle sue marcature (148 tra Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio più 17 gol segnati in nazionale), nel palmares dell’Inter, che i gol di Pedro li ha subiti, peseranno molto di più: perchè connoteranno l’assenza del 21° scudetto, il 2024-25, che a lungo ieri l’Inter ha tenuto in pugno e che due volte le è stato sfilato di mano, l’ultima al minuto 90, proprio da Pedro Rodríguez Ledesma, al secolo Pedro. E a dirlo sembra uno scherzo del destino: la squadra più vecchia del campionato (l’Inter) è stata colpita e affondata a un passo dal traguardo dal giocatore più vecchio di tutta la Serie A fatta eccezione per i portieri Reina del Como e Padelli dell’Udinese. Senza di lui, l’Inter avrebbe oggi le mani sullo scudetto; invece, Pedro ha messo lo scudetto nelle mani del Napoli. Il 29 giugno a Napoli festeggeranno San Pedro e Paolo.."