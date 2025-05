Moviola Inter Lazio 2-2, CdS - Giuste le decisioni di Chiffi sul mani di Bisseck e sulla rete annullata ad Arnautovic

Ultime notizie - Ecco la moviola del Corriere dello Sport per Inter Lazio 2-2:

"Protesta l’Inter per una spinta di Rovella sulla schiena di Bisseck: c’è, si vede nel replay, ma la fa più ad una mano (con la sinistra) e la valutazione sugli interventi simili è dell’arbitro, fosse stata chiaramente a due mani sarebbe stato differente. Non c’è fallo di Mandas su Mkhitaryan (che s’arrabbia perché l’infrazione gli viene fischiata contro). Regolare la rete di Bisseck, non c’è alcuna infrazione al regolamento. Rischia moltissimo Dimarco: accorcia la diagonale su Castellanos che era stato dimenticato, contatto in area inevitabile, in caso di rigore, il VAR non sarebbe intervenuto.

Ok la prima rete di Pedro: in gioco Hysaj e Vecino, quest’ultimo tenuto in gioco da Bastoni (il tocco di braccio sinistro di Dumfries è non punibile). Ok la rete di Dumfries (Thuram e Marusic si tengono da inizio azione l’uno con l’altro), corretta OFR sul penalty per la Lazio: Bisseck allarga il braccio destro, staccandolo dal corpo (si vede la mano che sbuca da dietro la schiena). Giusto annullare la rete di Arnautovic: in fuorigioco sul tocco di Carlos Augusto".