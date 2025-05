Pepe: "Conte non sarebbe una minestra riscaldata alla Juve! Sapete cosa ci diceva sempre?"

Simone Pepe ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Conte non sarebbe assolutamente una minestra riscaldata alla Juve. Tudor si sta giocando le sue carte, mi dispiace parlare di un altro allenatore: resto sul pour parlare, per rispetto di Igor. Anche su Conte sono di parte, è stato forse l’allenatore che mi ha cambiato la carriera più di tutti, è un manager a tutti gli effetti. Un motivo dev’essere se ogni volta che una squadra a secco di successi lo chiama, poi torna a vincere. Conte lo diceva sempre: “Vincere una volta può capitare a chiunque, farlo più volte non è per tutti”. E’ vero”.