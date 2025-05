Parma-Napoli 0-0 e Inter-Lazio 0-0, gli azzurri restano primi in classifica ma lo scudetto è rimandato all'ultima giornata di campionato. La settimana prossima si gioca Napoli-Cagliari e sarà sufficiente ottenere una vittoria affinché il Napoli sia proclamato campione d'Italia 2024-2025. Allo stadio Tardini i tifosi napoletani in trasferta hanno reagito così a fine partita in diretta su CalcioNapoli24. Guarda il video

