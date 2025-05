Tuttosport - Lobotka in campo? Giovedì provino definitivo! Juan Jesus può andare in panchina

Ultime notizie SSC Napoli - Ognuno dei calciatori all’interno dell’organico del Napoli segue ciecamente l’allenatore Antonio Conte, scrive Tuttosport.

“Conte spera di recuperare Lobotka per la sfida-scudetto col Cagliari: la sua assenza a Parma si è sentita. Il problema alla caviglia destra lo sta superando giorno per giorno e giovedì farà il provino definitivo per capire se potrà essere utilizzato nell’ultima, decisiva partita di campionato. Per Juan Jesus non è escluso che possa esserci un posto in panchina e, magari, giocare anche qualche minuto per partecipare alla festa tricolore”