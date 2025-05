Rudi Garcia si è sposato, super ricevimento a Roma! Gli invitati e la dedica a Francesca Brienza

Notizie calcio - Francesca Brienza e Rudi Garcia sposi. Ieri a Roma il matrimonio tra la giornalista e il ct del Belgio, ex allenatore di Roma e Napoli. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Luigi dei Francesi che si affaccia sulla piazza omonima, non distante da piazza Navona. La festa serale si è tenuta nella prestigiosa location di Villa Miani con amici, parenti e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria.

Rudi Garcia si è sposato con Francesca Brienza

Il primo maggio Rudi e Francesca hanno detto sì per la seconda volta, stavolta davanti a decine di amici e familiari, fra cui alcuni nomi noti come l’étoile Eleonora Abbagnato e il marito ex calciatore Andrea Balzaretti, l’attore Max Giusti con la moglie Benedetta, il noto odontoiatra Daniele Puzzilli con la compagna Giorgia, l’imprenditrice Maria Rosito, il preparatore atletico Guido Nanni. Assente Francesco Totti.

Come riportato dal Corriere della Sera, il ricevimento per 250 invitati s’è svolto a Villa Miani, sulla collina di Monte Mario, cornice di molte unioni vip, secondo il più classico dei copioni, compresa la dedica di Rudi alla sposa della canzone di Vasco Rossi «Come nelle favole»: «Io e te... Dentro un bar a bere e a ridere. Io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, seduti sul divano. Parlar del più e del meno, come nelle favole». Versi accolti con commozione anche dalle figlie ormai grandi di Rudi.