Biglietti Napoli-Sporting, via alla fase 2 della vendita! Prezzi e info

Ultimissime biglietti Napoli-Sporting: al via la fase 2 per la vendita dei tagliandi riservati ai possessori della Fidelity Card. Lo ricorda la stessa SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.

Biglietti Napoli-Sporting Lisbona

E in effetti sono già tantissimi i tifosi in fila on line per riuscire ad assicurarsi un posto al Maradona per il debutto casalingo in Champions League.