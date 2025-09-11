Biglietti Napoli-Sporting, via alla fase 2 della vendita! Prezzi e info

Champions League  
Ultimissime biglietti Napoli-Sporting: al via la fase 2 per la vendita dei tagliandi riservati ai possessori della Fidelity Card. Lo ricorda la stessa SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali. 

E in effetti sono già tantissimi i tifosi in fila on line per riuscire ad assicurarsi un posto al Maradona per il debutto casalingo in Champions League

SettoreFase 1 e 2Fase 3
Curve inferiori35,00 €40,00 €
Curve superiori50,00 €55,00 €
Distinti inferiori65,00 €80,00 €
Distinti superiori80,00 €95,00 €
Distinti superiori Premium95,00 €110,00 €
Tribuna Nisida100,00 €120,00 €
Tribuna Posillipo125,00 €145,00 €
Tribuna Posillipo Premium140,00 €165,00 €
