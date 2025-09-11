Biglietti Napoli-Sporting, via alla fase 2 della vendita! Prezzi e info

Ultimissime biglietti Napoli-Sporting: al via la fase 2 per la vendita dei tagliandi riservati ai possessori della Fidelity Card. Lo ricorda la stessa SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.
E in effetti sono già tantissimi i tifosi in fila on line per riuscire ad assicurarsi un posto al Maradona per il debutto casalingo in Champions League.
|Settore
|Fase 1 e 2
|Fase 3
|Curve inferiori
|35,00 €
|40,00 €
|Curve superiori
|50,00 €
|55,00 €
|Distinti inferiori
|65,00 €
|80,00 €
|Distinti superiori
|80,00 €
|95,00 €
|Distinti superiori Premium
|95,00 €
|110,00 €
|Tribuna Nisida
|100,00 €
|120,00 €
|Tribuna Posillipo
|125,00 €
|145,00 €
|Tribuna Posillipo Premium
|140,00 €
|165,00 €