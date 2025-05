Parma-Napoli, CorSera: Conte ha chiesto l'ultimo grande sforzo alla squadra

Notizie Napoli calcio - Il Napoli ed Antonio Conte si preparano alla trasferta più importante dell'anno: al "Tardini" contro il Parma ci si gioca una fetta decisiva per lo scudetto, anche se gli azzurri ci arrivano in condizioni non proprio perfette in termini di infortuni e tenuta fisica.

Di seguito un breve estratto di quanto scritto sul Corriere della Sera in vista di Parma-Napoli:

"Non c’è altro che il campo, nè altro pensiero che non sia rivolto a Parma-Napoli. Antonio Conte ha chiesto l’ultimo grande sforzo, la squadra ha sprecato il bonus a disposizione e non può far altro che vincere con la squadra di Chivu e mantenere così il minimo vantaggio sull’Inter, impegnata in contemporanea con la Lazio. L’infermeria non si è svuotata, fuori causa Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka, un’arma in più per Conte sarà invece Neres, già utilizzato per pochi minuti contro il Genoa e che ha dimostrato di essere tornato in condizione. La coppia d’attacco titolare resta quella collaudata delle ultime settimane Raspadori-Lukaku, uomini chiave in questo finale così teso di stagione. Conte deve gestire soprattutto la fatica, mentale e fisica".