Ipotesi festa scudetto, oltre 500mila persone in strada a Napoli: via al piano di sicurezza con la 'Zona Azzurra'

Notizie Napoli calcio - Il Comune di Napoli non nomina mai la parola per la quale il provvedimento è stato adottato (scudetto, ndr), dimostrando una certa scaramanzia anche a Palazzo San Giacomo. È ovvio, però, che la città di Napoli si stia preprando (e deve farlo) per l'eventuale festa tricolore che tutti ci auguriamo di festeggiare.

Festa scudetto Napoli, il piano sicurezza del Comune

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno sui provvedimenti adottati dal Comune per l'eventuale festa scudetto:

"L’ipotesi al tifoso scaramantico appare po’ remota, ma potrebbe concretizzarsi se il Napoli battesse il Parma e l’Inter perdesse in casa con la Lazio. A quel punto, la festa scudetto potrebbe sorgere spontanea e quindi disordinata. Si prevedono oltre 500.000 persone in strada. Napoli sarà blindata e soprattutto pedonale per bloccare auto e motorini, impedendo l’accesso da fuori città e dalle periferie. Oltre 1.000 gli agenti che saranno aiutati dalla protezione civile, vigili del fuoco e vigili urbani che presidieranno le strade, mentre l’Esercito dovrebbe occuparsi di proteggere i monumenti con possibili rinforzi provenienti da Roma anche per garantire l’ordine pubblico. Il piano sicurezza è pronto e ricalca quello del terzo scudetto del 2023: la famosa «Zona Azzurra» con strade chiuse, divieto di sosta nei pressi degli ospedali e soprattutto evitare che siano vandalizzati i monumenti con transenne nei siti storici".

Intanto è stata istituita, da domani sera alle 20,30 (fino a cessate esigenze nella giornata di lunedì 19 maggio che saranno valutate dalle autorità di pubblica sicurezza), ndr, il divieto di transito veicolare nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade e piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina. Identico divieto sarà in vigore anche nelle seguenti strade: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale) e via Orazio.